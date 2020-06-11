Осло, , 12:27 — REGNUM 22-летний норвежец Филип Маншаус обвиняется в нападении на мечеть в Беруме, расположенной недалеко от Осло. В августе прошлого года молодой человек устроил стрельбу, в результате, которой, к счастью, никто из прихожан не пострадал. Маншауса также обвинили в убийстве своего сводной 17-летней сестры. В результате он был приговорен к тюремному заключению сроком на 21 год с минимальным сроком отбытия наказания 14 лет. Об этом 11 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

10 августа 2019 года в мечете одного из пригородов Осло неизвестный открыл стрельбу. Вскоре подозреваемый был обезврежен двумя прихожанами. Спустя несколько часов полиция обнаружила мертвое тело его сестры. Сам осужденный признал совершения своих действий, однако по-прежнему утверждает, что действовал по принципу «чрезвычайной защити» и поэтому не должен быть осужден. Суд также постановил выплатить компенсации родственникам пострадавших.

Журналисты отмечают, что во время судебного разбирательства Маншаус нисколько не раскаивался. Наоборот, он пытался привлечь внимание суда и общественности своими резкими заявлениями. В частности, он заявил, что был вдохновлен нападением на мечеть в Новой Зеландии 15 марта 2019 года и сказал, что ему стыдно за то, что ему не удалось осуществить задуманное и убить как можно больше людей.

22-летний Маншаус также является поклонником Квислинга, норвежского коллаборациониста в период оккупации нацистами Норвегии в ходе Второй мировой войны.