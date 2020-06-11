Уфа, , 12:19 — REGNUM В Башкирии за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно предоставленным данным, всего в республике подтвердили 4273 фактов заражения этой инфекцией. При этом 1741 человек справился с ней (за сутки 101 человек победил вирус). При этом 18 пациентов с CОVID-19 скончались (за минувшие стуки не было зафиксировано ни одной смерти от этой болезни).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 632 врача в Башкирии получили стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ.

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