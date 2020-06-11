Саранск, , 12:15 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 11 июня выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2418 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в регионе 1297 человек, или 53,6% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны 72 жителя республики. 20 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике проведено 72 519 исследований на коронавирус в отношении 63 304 человек. Только за предыдущие сутки исследовано 2017 проб биоматериала от 1832 человек.

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