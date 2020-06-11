Москва, , 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ. Об этом 11 июня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Мишустин сообщил, что правительство рассмотрит вопрос об увеличении субсидий регионам РФ на выплаты ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет.

Он напомнил, что в бюджете на эти цели уже предусмотрено 105 млрд рублей.

«Направим 19 субъектам РФ, где необходимы дополнительные средства, более 12,5 млрд рублей», — сказал глава правительства.