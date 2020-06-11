Джакарта, , 12:12 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индонезии за прошедшие сутки выросло на 979 и превысило 35 тысяч. Об этом 10 июня сообщает индонезийский минздрав.

По данным ведомства, в настоящее время на территории страны выявлено 35 295 зараженных коронавирусной инфекцией.

Также указывается, что за этот же период в Индонезии от COVID-19 умер 41 пациент и теперь суммарное число летальных исходов стало 2 000.

Кроме этого, указывается, что в данный момент в стране 12 636 пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, по данным литовского минздрава, за минувшие сутки в Литве было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.