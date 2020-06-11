Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM На площади 1905 года в Екатеринбурге нанесли парадную разметку. Об этом сообщают водители.

Как передаёт портал «Е1», на дорогах появились жёлтые пунктирные линии. Такая разметка появляется перед каждым парадом Победы для корректного прохождения техники и военнослужащих по площади.

14 июня репетиции парада пройдут и в центре города. Парад запланирован на 24 июня 2020 года, согласно распоряжению президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2020 года в центре Екатеринбурга тоже прошли торжественные мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, но сам парад Победы перенесли.

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