Пекин, , 12:04 — REGNUM Авиационная сфера Китая осторожно подавала признаки восстановления в мае по ключевым показателям, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Всего авиакомпании Китая перевезли 25,83 млн пассажиров в прошлом месяце, что на 52,6% ниже, чем в мае 2019 года. Сокращение данного показателя, однако, было на 15,9 процентных пунктов медленнее, чем в апреле, сообщил пресс-секретарь Администрации гражданской авиации КНР Сюн Цзе во время пресс-конференции в Пекине.

Объем перевезенных авиационных грузов в прошлом месяце упал на 12% в годовом исчислении до 549 тыс. тонн против 19,5% падения в апреле. Точность авиаперевозок в Китае достигла 94,8% в мае.