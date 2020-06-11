Ташкент, , 12:04 — REGNUM Инвесторы из Великобритании и Турции построят в Ташкенте 41-этажный бизнес-центр высотой 191 метра, сообщили в пресс-службе хокимията (администрации) столицы Узбекистана.

Строительство планируется начать в сентябре 2020 года, завершить — в конце 2022 года. Стоимость проекта оценивается в $90 млн. Дизайн здания представляет собой волнообразную конструкцию, вдоль которой разместятся несколько террас с насаждениями.

Общая площадь торгового центра, который расположится на четырех этажах, составит, 38 тыс. кв. метров. В комплексе также разместится подземная парковка в три этажа.

Ранее узбекистанская компания Murad Buildings планировала построить в центре Ташкента 200-метровый небоскреб.

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