Липецк, , 12:04 — REGNUM В Липецкой области переход ко второму этапу снятия связанных с коронавирусом ограничений обсуждать начнут не раньше конца июня. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Игорь Артамонов.

К первому этапу снятия ограничений Липецкая область приступила 8 июня, когда были достигнуты установленные Роспотребнадзором показатели: 50% свободных коек для пациентов с COVID-19, ежедневно не менее 70 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции не выше 1. Ко второму этапу регион приступит, когда коэффициент снизится до 0,8.

«Мы от Москвы отстаем на две недели, Москва к этому этапу уже перешла. Поэтому, я думаю, уместно будет разговаривать через две недели. Наши соседи «открылись» и получили почти пятикратное увеличение. Это и очень тревожная информация для нас, и информация к размышлению. Поэтому мы очень аккуратно даем разрешения на смягчение режима и всё время контролируем. Вы видите, что сначала вирус распространялся в больницах, потом — в семьях, теперь — на предприятиях. Людей выпустили — люди пошли, режим не соблюдают, и у нас перечень предприятий с вирусом расширился», — рассказал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе возобновили свою деятельность предприятия сферы бытового обслуживания, косметические салоны и магазины площадью до 400 квадратных метров, у которых есть отдельный вход. Жителям региона также разрешили прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением безопасной дистанции. С 15 июня в тестовом режиме возобновится плановый приём в поликлиниках.

При этом в регионе продолжает действовать масочный режим, контроль за соблюдением которого обещали ужесточить. Также будет усилен контроль за соблюдением санитарных норм на предприятиях и в учреждениях, которые приступили к работе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области скончался фельдшер с COVID-19