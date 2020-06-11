Москва, , 12:12 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило в России 500 тыс., при этом уже выздоровели более 261 тыс. человек. Об этом сообщает 11 июня оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За сутки медики подтвердили заражение у 8779 человек. Всего выявленных случаев 502 436. За сутки 10 июня рост числа инфицированных составил 1,8%, за 9 июня он составлял 1,7%.

Проходят лечение от COVID-19 на текущий момент 234 754 человек. За сутки выздоровели 8367 пациентов, всего выздоровевших 261 150 человек. Это 52% от всех, у кого был выявлен вирус.

Смертельных случаев за сутки зафиксировано 174, за весь период по России — 6532. Это 1,3% от числа заразившихся.

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