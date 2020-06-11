Москва, , 11:58 — REGNUM После объявления об отмене режима самоизоляции в Москве значительно выросло число бронирований авиабилетов из столицы. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Так, по сравнению со вторником, 2 июня, 9 июня динамика бронирований выросла на 64%.

Как оказалось, после отмены режима самоизоляции чаще всего москвичи покупают билеты в Симферополь, Анапу, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Санкт-Петербург, Уфу, Калининград, Геленджик и Краснодар. При этом отмечается снижение среднего чека на авиабилет в обе стороны по сравнению этим же периодом прошлого года по всем этим направлениям. Билеты подешевели от 25−40%. При этом самое большое падение фиксируется на билеты по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Москва: с 8010 рублей до 4148 рублей.

Добавим, что в ряде регионов России режим самосохранения ещё не отменён. Более того, в Красноярске принято решение о продлении режима самоизоляции до 12 июля.