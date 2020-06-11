Нижний Новгород, , 11:54 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 11 июня выявили 303 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтвержден 13 341 случай заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели 6 269 жителей региона, то есть 47% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны 243 человека. Скончались на фоне коронавируса об обострения хронических заболеваний 152 человека, двое — в течение минувших суток.

По словам губернатора Глеба Никитина, для пациентов с коронавирусом в регионе подготовили почти 5,6 тыс. коек, что в 2,5 раза превышает норматив, установленный Минздравом России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 11 июня выявили 1256 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 52 996 случаев.