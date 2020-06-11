Оренбург, , 11:53 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области перед судом предстанет молодой человек, который обвиняется в преступлениях против детей и применении насилия в отношении полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии ведомства, 18-летний горожанин в 2019—2020 годах, имея устойчивые криминальные взгляды, систематически угрожал несовершеннолетним жителям Бузулука. Парень вводил в заблуждении свои жертвы и похищал у них имущество. Когда сотрудник полиции пытался пресечь очередное преступление, то парень оказал сопротивление.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.