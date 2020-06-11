Риверсайд, США, , 11:59 — REGNUM Проведение музыкального фестиваля Coachella в США в нынешнем году отменено из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом 10 июня сообщается в соответствующем указе департамента здравоохранения округа Риверсайд штата Калифорния.

Также сообщается, что данный указ был выпущен ввиду «опасений относительно повторной вспышки COVID-19 осенью как в округе Риверсайд, так и во всем мире», данных ученых и наилучших практик, которые известны или доступны в настоящее время для защиты от коронавирусной инфекции.

Кроме этого указывается, что помимо фестиваля Coachella, власти округа Риверсайд отменили и проведение фестиваля музыки кантри Stagecoach.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Финляндии с 14 июня откроют границы для туристов из ряда стран.