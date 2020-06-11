Цхинвал, , 12:00 — REGNUM В Южной Осетии были выявлены два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 11 июня сообщила агентству «Рес» замглавы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

До этого в стране в течение трех дней тесты на коронавирус показывали отрицательные результаты. В этот раз SARS-CoV-2 нашли у вернувшихся в Южную Осетию на каникулы курсантов военного вуза в Волгограде.

«У них были клинические проявления и на 10 день тесты показали положительный результат», — сказала Глаголева.

Она также сообщила, что всего в республике было выявлено 68 человек с SARS-CoV-2. Победили вирус 35 пациентов, летальных случаев от COVID-19 не зафиксировано. Также 268 человек находятся под наблюдением.

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