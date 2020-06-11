Самара, , 11:54 — REGNUM Три пожилых пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 73-летний мужчина и 86-летняя женщина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а 60-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Таким образом, в регионе скончались 37 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что за сутки в Самарской области выявили 111 носителей коронавируса. А всего на территории области подтвердили 3470 фактов заражения этой инфекцией. При этом 1651 гражданин с ней справились. На учете у врачей находятся 537 человек.

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