Москва, , 11:51 — REGNUM Считают себя патриотами своей страны 89% жителей России. В течение 20 лет этот показатель не опускался ниже 80%, приводит данные ВЦИОМ.

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По мнению 47% опрошенных, патриот — это тот, кто любит свою страну. На втором месте — работа на благо своей страны (44%), на третьем — стремление к изменению положения дел в стране в лучшую сторону (34%).

Также в определения патриотизма входит защита России от обвинений и нападок (32%). России может гордиться присоединением Крыма (7%), развитием армии и военной промышленности (6%) и спортивными достижениями (3%).

Опрос проведен 6 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (73%) считают себя патриотами.

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