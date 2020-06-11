Казань, , 12:00 — REGNUM В Татарии 11 июня подтвердились 54 новых случая заражения коронавирусом. Всего с момента начала наблюдения числятся носителями коронавируса 3774 человека, выздоровели 3607 пациентов, за сутки — 21 человек. Скончались с начала пандемии 11 пациентов, за сутки — один новый летальный случай, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 16 пациентов, 38 — получают помощь на дому. Все новые случаи заражения контактные.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 19 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 11 июня стало известно о смерти еще одного пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 достигло 11 человек.

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