Иваново, , 11:49 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 11 июня. В числе новых заразившихся 74 выявлены при тестировании пациентов с ОРВИ и пневмониями.

«По состоянию на 11 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрировано 3130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 99 диагнозов)», — говорится в сообщении.

Из общего числа носителей коронавируса 1 тыс. 307 пациентов уже выписаны — медики подтвердили их выздоровлением. 25 человек спасти не удалось.

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