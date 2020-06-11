Магас, , 11:50 — REGNUM Строительство 34 социальных объектов планируется завершить в Ингушетии до конца 2020 года. В их числе 11 школ, 15 детских садов, три объекта здравоохранения, одно спортивное сооружение, а также объекты водоснабжения, благоустройства и социальной поддержки, сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Вместе с тем, в рамках реализации национальных проектов в текущем году в Ингушетии начато строительство еще 10 образовательных учреждений в различных населенных пунктах республики.

«С целью реализации всех запланированных задач минстроем Ингушетии заключены 10 соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство в общей сложности 44 объектов по пяти государственным программам РФ на общую сумму 5, 9 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в установленные законом сроки получены разрешения на возведение по всем новым объектам и продлены разрешения на строительство по переходящим объектам.