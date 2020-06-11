Калуга, , 11:51 — REGNUM 68 новых положительных тестов на коронавирус подтверждёно в Калужской области 11 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 4 тыс. 923 положительных теста: 2494 человека находятся на лечении, 2392 человека выздоровели, 37 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (628), в Обнинске (544), в Боровском районе (235), в Малоярославецком районе (172), в Жуковском районе (167) и в Дзержинском районе (109).

Под медицинским наблюдением в условиях самоизоляции находятся 1686 человек. Показатель заболеваемости на сто тысяч населения — 478,4. Сохраняется тенденция к его снижению. Охват тестированием на территории Калужской области составил 128,2.

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