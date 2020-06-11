Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM В Петербурге директору по развитию филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад», подозреваемому в покушении на взятку в 100 млн рублей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

«По ходатайству следователя директору по развитию филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Напомним, по версии следствия, директор по развитию сети «МЭС Северо-Запад» ПАО «ФСК ЕЭС» (контрольный пакет акций которого принадлежит РФ, — прим. ред.) за согласование сделки опосредованного присоединения ООО «НОВАТЕК — Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», принадлежащей АО «Усть-Луга Ойл», вступил в преступный сговор, направленный на получение взятки, с начальником отдела по договорам «МЭС Северо-Запад».

Как считает следствие, сообщники через посредника потребовали от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» передать им взятку в сумме 100 млн рублей, угрожали не согласовать со стороны «МЭС Северо-Запад» сделки, а также в дальнейшем негативно влиять на деятельность АО «Усть-Луга Ойл». Таким образом вынудили исполнительного директора компании согласиться на условия передачи взятки.

В настоящее время по уголовному делу ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также на изобличение и привлечение к уголовной ответственности иных лиц, причастных к его совершению.

Отметим, что начальнику отдела по договорам «МЭС Северо-Запад» судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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