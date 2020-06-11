Таллин, , 11:44 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за прошедшие 24 часа возросло на семь и стало составлять 1965. Об этом 10 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1965 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране не было зафиксировано новых летальных исходов от COVID-19 и их суммарное количество по-прежнему составляет 69.

Кроме этого, сообщается, что около 1,7 тысячи пациентов в республике на данный момент излечились от нового заболевания и что на данный момент в больницах от COVID-19 лечатся 14 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 13558.