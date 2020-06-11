Киев, , 11:39 — REGNUM Рекордная заболеваемость коронавирусом на Украине вызвана исключительно игнорированием людьми требований карантина, заявил на брифинге 11 июня глава украинского минздрава Максим Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за минувшие сутки на Украине выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд. Всего с начала пандемии в стране заразились 29.070 жителей. При этом на Украине идет процесс снятия всех карантинных ограничений, очередной этап был внедрен как раз накануне.

Степанов, комментируя цифры заболеваемости, призвал «посмотреть на улицы, посмотреть вокруг вас».

«Мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже нет, что угрозы COVID-19 больше нет», — отметил министр.

Он подчеркнул, что даже «в самые трудные времена» — например, в апреле, когда была очень напряженная ситуация — на Украине никогда не было 689 заболевших в течение одного дня. Степанов отметил, что в течение последней недели минздрав наблюдает повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни.

В завершение министр заявил, что его ведомство будет «срочно предлагать» проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев, но не уточнил, о чем конкретно идет речь.