Орел, , 11:39 — REGNUM 102 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Орловской области, данные 11 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в регионе с выздоровлением выписаны 18 пациентов, новых летальных исходов среди пациентов с положительными тестами на коронавирус не зарегистрировано.

Всего в Орловской области с 24 марта подтверждено 3 тыс. 283 случая заражения коронавирусом. Чуть менее половины, 1 тыс. 586 человек, уже выписаны. 35 человек скончались.