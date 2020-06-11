Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Штрафами жителей Грузии, которые не носят маски в людных местах, планируется наказывать только до 15 июля. Об этом 11 июня рассказал журналистам председатель парламентского комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

»Нашей целью является ни наказание кого-либо, а превенция, чтобы максимально сдержать распространение коронавируса», — сказал Оханашвили.

Он отметил, что в открытых публичных пространствах ношение масок не требуется. Для защиты от заражения коронавирусом эксперты рекомендуют их надевать в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте и других закрытых пространств, где происходит скопление людей.

Напомним, в парламенте Грузии рассматривают законопроект, который предусматривает наказание для тех лиц, которые нарушают режим ношения масок. Предполагается, что штраф за это составит 20 лари (около $7) для физических лиц и 500 лари (около $167) — для юридических.

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