Ульяновск, , 11:38 — REGNUM В Ульяновской области число выздоровевших пациентов с COVID-19 превысило число новых выявленных случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 11 июня (10:35 мск), с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 3538 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки выявлены 88 носителей коронавируса.

Переболел COVID-19 в Ульяновской области 1201 человек, в том числе за последние сутки — 106.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что очагом инфекции стала Новомалыклинская районная больница. По его словам, он вторые сутки работает «в муниципальных образованиях этого куста», проводя рабочие встречи с оперативными штабами, медицинскими работниками, местными властями, чтобы на месте принять «решения по противодействию инфекции и поддержке работников здравоохранения, а также всех тех, кто находится на передовой этой борьбы».