Курск, , 11:35 — REGNUM В Курской области к 11 июня было проведено 71 тыс. 912 исследований материала на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Только за последние сутки было проведено 1 635 исследований.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе было выявлено 3769 положительных тестов на коронавирус. На домашнем карантине остаётся 371 человек. Снят карантин с 6 тыс. 545 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 150 человек.

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