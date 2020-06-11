Симферополь, , 11:59 — REGNUM Требование носить маски в общественном транспорте и местах массового скопления людей останется в силе в Крыму и после 15 июня, когда будет отменён режим ответственного поведения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, разъясняя отмену ограничительных мер в соцсети «ВКонтакте».

Он также пояснил, что прибывающие на полуостров не должны будут сдавать тест на коронавирус, но в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту им будут измерять температуру и осматривать на внешние признаки ОРВИ.

Обязательная обсервация для тех, кто приезжает в Крым из других регионов России, отменена. Она остаётся в силе для прибывающих из-а рубежа, в том числе с Украины.

Общественный транспорт с 15 июня будет работать по прежнему графику, восстанавливаются транспортные льготы для граждан. Детские сады вернутся к работе в обычном режиме.

Жители Крыма и других регионов РФ могут бронировать объекты размещения. Для зарегистрированных по месту жительства или пребывания в Крыму или Севастополе размещение возможно с 15 июня, для остальных — с 1 июля.

С 15 июня на полуострове начнут работать объекты общепита, музеи, ледовые площадки, бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, детские аттракционы на открытом воздухе, будут разрешены индивидуальные занятия в тренажерных залах и фитнес-клубах. Запрет на массовые мероприятия пока продолжает действовать.

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