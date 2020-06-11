Липецк, , 11:38 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Липецкой области было выявлено 59 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба региональной администрации.

«В Липецкой области — 59 новых случаев инфицирования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в результате этого суммарное число зараженных SARS-CoV-2 в регионе стало 2 817.

Кроме этого, сообщается, что за минувшие сутки общее число летальных исходов от COVID-19 в области не изменилось и по-прежнему составляет 9 пациентов. При этом 1 160 пациентов в регионе в настоящее время вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заражение коронавирусом подтверждено ещё у 108 жителей Волгоградской области за прошедшие сутки.