Псков, , 11:44 — REGNUM Губернатор Псковской области заявил, что больше половины из всех заболевших COVID-19 в регионе были выявлены в результате тестирования людей, находящихся в медицинских и социальных учреждениях, где была обнаружена инфекция. Об этом 11 июня глава региона Михаил Ведерников заявил во время совещания с медиками, передает корреспондент ИА REGNUM.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 13 очагов в медицинских, социальных учреждениях и предприятиях. Из них шесть продолжают действовать: в Порховском районе (41 человек), в том числе 17 сотрудников Порховской межрайонной больницы, два очага в Плюсском районе — в администрации района и на станции АЗС, Моринский психо-неврологический интернат (43), Великолукский мясокомбинат (63), Островское территориальное отделение ПФР (19).

Как отметил Ведерников, на сегодняшний день больше половины заболеваний связано с возникновением очагов инфекций в медицинских или социальных учреждениях. Это происходит из-за того, что не все предписания выполняются: нарушаются регламенты работы, установленные правила ношения СИЗ, не все медики подготовлены к работе с зараженными пациентами, кроме того, пациенты с подозрением на COVID-19 не сразу же изолируются от стальных.

Глава региона предупредил, что если в каком-то из медучреждений будет обнаружен очаг, выговорами ограничиваться больше не будут. Руководство больницы будет привлечено к ответственности и оштрафовано.

«Есть вопиющий случай, из-за преступной халатности десятки заразились и есть среди них смертельные случаи, — сказал Ведерников. — Ситуация с коронавирусом в регионе напряженная. Количество коек для больных коронавирусом увеличилось с 313 до 915, в ближайшее время перевалим за тысячу. Это колоссальная нагрузка».

Также он отметил, что медицинским учреждениям запрещается принимать от благотворителей СИЗ. Такое решение он объяснил тем, что не все передаваемые средства защиты имеют лицензию, не все сертифицированы и, кроме того, у чиновников нет уверенности, что ранее они нигде не использовались.

«Если благотворительные организации хотят оказать помощь именно вашей организации, пусть обращаются в комитет, после проверки вам ее отдадут, — заявил Ведерников. — Вы на сегодняшний день всем обеспечены».

Отметим, по данным оперативного штаба Псковской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено еще 110 заразившихся коронавирусом. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 1535, из них 527 человек выздоровели, 12 умерли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области из-за роста заболевших открыли второй COVID-центр

Читайте развитие сюжета: В Псковской области признали «колоссальный рост пневмоний»