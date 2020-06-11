Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области сообщили о выздоровлении ещё 152 пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус, передаёт ИА REGNUM 11 июня.

«Выздоровели за последние сутки 152 человека. За весь период в области выздоровели уже 2 тыс. 702 заболевших», — уточнили в региональном правительстве.

В настоящее время госпитализация потребовалась 714 жителям региона. К аппаратам ИВЛ подключены 26 человек. Стационары заполнены на треть. Под медицинским наблюдением остаются 10 тыс. 710 человек, большинство из них — на самоизоляции по месту жительства.

ИА REGNUM напоминает, что общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону приблизилось к 7 тыс. человек. За весь период пандемии в Ростовской области скончались 59 пациентов.

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