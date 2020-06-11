Волгоград, , 11:33 — REGNUM Задачу поэтапного возобновления работы общественного транспорта поставил перед профильными ведомствами губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 11 июня он провёл совещание, посвящённое транспортной тематике, сообщает региональный оперативный штаб.

Власти планируют поэтапно возобновить работу всех маршрутов в Волгоградской области, при этом усилить санитарно-эпидемиологический контроль на общественном транспорте. Перевозчики должны неукоснительно соблюдать требования главного государственного санитарного врача в части обеспечения безопасности пассажиров в период противодействия распространения коронавируса. Профильные структуры также должны предоставить предложения по увеличению парка транспортных средств муниципальных предприятий.

«В целях повышения комфортности и качества обслуживания пассажиров, в том числе учитывая установившуюся жаркую погоду, поручаю профильным органам исполнительной власти региона проработать и принять решения по поэтапному возобновлению работы основных, вспомогательных, дополнительных, пригородных и дачных маршрутов общественного транспорта на территории Волгоградской области», — сказал глава региона.

Работа общественного транспорта вызывает нарекания со стороны жителей региона. Так, в Волгограде и пригороде в рейсы выходят только 10 коммерческих маршрутов, муниципальный транспорт не справляется с нагрузкой.

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