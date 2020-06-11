Смоленск, , 11:25 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Смоленской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 11 июня.

Также за сутки выписан с выздоровлением 41 человек. Новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за сутки не зарегистрировано.

Всего в регионе с конца марта подтверждено уже 3 тыс. 539 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 362 человека выписаны. 44 пациента с положительными тестами на коронавирус скончались.