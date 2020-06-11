Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 11:32 — REGNUM Программу, которая позволяет приобрести жилье в итальянском муниципалитете Чинкуэфронди за €1, начали власти данной коммуны, расположенной в регионе Калабрия в Италии. Об этом 10 июня сообщает CNN Travel.

Как рассказал мэр коммуны, данная программа получила название «Операция «Красота», и она предназначена для решения проблемы оттока молодежи в большие города.

Кроме этого, дополнительным привлекательным условием для покупки жилья в Чинкуэфронди является отсутствие в коммуне за все время пандемии зараженных коронавирусом.

При этом те, кто приобретет жилье по льготной цене, обязаны будут сделать в нем ремонт в течение трех лет, и в случае, если ремонт не будет произведен, новых владельцев оштрафуют на €20 тыс. Кроме этого, покупатели также обязаны будут заплатить специальный сбор в €250.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 мая стало известно, что после смягчения ограничительных карантинных мер, введенных на территории Великобритании из-за пандемии коронавируса, граждане страны начали активнее покупать недвижимость за городом или более просторные квартиры в городах.