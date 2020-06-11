Стокгольм, , 11:24 — REGNUM В сети появился трейлер масштабного обновления The Vessel для многопользовательского шутера GTFO. Его опубликовали 10 июня на YouTube-канале издания IGN.

В The Vessel игроков ожидают: новая локация, виды оружия, противники-мутанты и подробности предыстории игры. Релиз дополнения ожидается уже сегодня, 11 июня.

Напомним, GTFO — это кооперативный шутер, в котором команда игроков пытается добыть ценные артефакты, сражаясь с агрессивными чудовищами. Проект находится в «раннем доступе» Steam в декабря 2019 года.

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