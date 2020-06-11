Оттава, , 11:19 — REGNUM Разработчики из Behaviour Interactive выпустили трейлер нового дополнения для онлайн-хоррора Dead by Daylight. Он был опубликован 10 июня на YouTube-канале игры.

В дополнении Silent Hill геймеров ожидает новый контент, вдохновлённой одноимённой серией игр. Теперь они смогут взять на себя управление могущественным убийцей по имени Палач (или Пирамидоголовый) или выжившей Шерил Мейсон.

Помимо этого, в игре появится карта «Начальная школа Мидвич» со множеством кабинетов и орудий пыток. Релиз дополнения Silent Hill ожидается 16 июня 2020 года.

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