Волгоград, , 11:21 — REGNUM 51-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом скончался в Волгоградской области. Подробности сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.

Мужчина проживал в Волгограде. Он на личном автомобиле направлялся в областной центр, но по пути почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали в инфекционный госпиталь. У пациента диагностировали коронавирусную пневмонию, он также страдал сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

Это уже 25-й летальный исход в регионе с начала пандемии.