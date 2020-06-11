Москва, , 11:19 — REGNUM Получение аттестатов выпускниками российских школ без сдачи экзаменов — это справедливое решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение правительства РФ о сдаче ЕГЭ в 2020 году.

«Из-за решений властей школы не работали и ученики не виноваты. Тем более, что оценки выставят с учётом итогов в прошлых четвертях.

Возможно эта ситуация простимулирует новые формы обучения в учебных заведениях в том числе дистанционно.

Также это даст возможность школьникам из отдалённых регионов учиться у высококлассных педагогов», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без ЕГЭ. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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