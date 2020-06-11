Москва, 11 июня 2020, 11:19 — REGNUM Получение аттестатов выпускниками российских школ без сдачи экзаменов — это справедливое решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение правительства РФ о сдаче ЕГЭ в 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без ЕГЭ. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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