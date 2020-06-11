Тбилиси, , 11:19 — REGNUM В качестве помощи для борьбы с распространением коронавируса в Армению из Грузии отправят медицинский персонал. Об этом 11 июня сообщил на совещании правительства премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

«Министерству здравоохранения поручено подготовить помощь, какую Грузия может оказать соседней Армении. Похоже, что в первую очередь это будет помощь с медицинским персоналом, такую просьбу выразили наши соседи», — сказал Гахария

Он добавил, что коронавирус является проблемой мирового уровня, и в одной стране эту напасть нельзя победить. По этой причине странам нужно оказывать взаимную поддержку.

Напомним, в Грузии на 11 июня выявлено 828 случаев заражения коронавирусом, в Армении — 14 669. В Грузии от COVID-19 скончались 13 человек, в Армении — 245, из них за последние сутки — 18.

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