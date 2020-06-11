Пятигорск, Ставропольский край, , 11:13 — REGNUM Два новых случая смерти пациентов с коронавирусом зарегистрированы на Северном Кавказе: по одному в Северной Осетии и Ставропольском каре. Общее число летальных исходов в округе по данным на 10:35 11 июня достигло 554, сообщил федеральный оперативный штаб.

Больше всего людей с подтвержденным COVID-19 в СКФО умерли в Дагестане — 309 с начала пандемии. Далее следуют Ставропольский край (66 случаев смерти), Ингушетия (62), Северная Осетия (58), Кабардино-Балкария (34), Чечни (16), и замыкает список Карачаево-Черкесия с девятью летальными исходами.

Всего на Северном Кавказе к настоящему времени выявлено 22 тыс. 580 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 438 зафиксировано за минувшие сутки. Выздоровели в округе 14 тыс. 702 пациента с COVID-19,или около 65,1% от общего количество людей с подтвержденным диагнозом.

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