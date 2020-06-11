Москва, , 11:09 — REGNUM Подавляющее большинство граждан считают президента России Владимира Путина вдохновляющей личностью, приводит данные опроса «Левада-центр».

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В числе известных политиков, вдохновляющих своим примером, — министр обороны Сергей Шойгу, глава КПРФ Владимир Жириновский и глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Михаил Мишустин и др.

Также среди известных людей с активной гражданской позицией граждане назвали актеров, ученых и спортсменов — Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Екатерина Гордон, Владимир Соловьев и др.

Опрос проведен 24 — 27 апреля 2020 года. Опрошены 1608 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 57% жителей России готовы проголосовать за Владимира Путина в 2024 году на выборах президента страны.

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