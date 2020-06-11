Москва, , 11:13 — REGNUM Число пациентов, выздоровевших в России после заражения коронавирусом нового типа, увеличилось за сутки на 8367 человек. Это следует из обновлённых 11 июня данных оперативного штаба по борьбе и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего за время эпидемии выздоровели 261 150 человек, у которых ранее подтвердился коронавирус. Доля выздоровевших составляет 52% от суммарного количества зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции.

Так, в Москве за сутки выздоровели 2236 пациентов, всего таких случаев в столице 115 769.

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