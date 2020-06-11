Москва, , 11:06 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом превысило в России 500 тыс. За сутки заражение SARS-CoV-2 подтвердилось у 8779 человек, информирует 11 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Новые случаи выявлены в 84 регионах, их общее количество составляет 502 436. Больше всего новых случаев в Москве, Московской и Свердловской областях — 1436, 724 и 312 соответственно.

В Санкт-Петербурге и Нижегородской области выявлено по 303 носителя вируса за сутки, в Иркутской области — 240, в Воронежской — 239, в Ростовской — 220, в Красноярском крае — 190, в Югре — 186.

Как сообщало ИА REGNUM, число умерших пациентов с выявленным коронавирусом увеличилось за сутки 10 июня на 174 человека — до 6532 человек. Выздоровели 261 150 человек, в том числе 8367 за минувшие сутки.