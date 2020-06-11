Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировали ещё пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 11 июня.

На Дону возраст умерших пациентов с SARS-CoV-2 — от 42 до 84 лет. Все они имели другие фоновые заболевания, в том числе — сердечно-сосудистой, эндокринологической и эндокринной систем, неврологические заболевания. Всего за период пандемии жертвами COVID-19 на Дону стали 59 человек.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Дону подтвердили ещё 220 случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей SARS-CoV-2 на Дону приблизилось к 7 тыс. человек.

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