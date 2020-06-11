Тула, , 11:04 — REGNUM Пациентка с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончалась в Тульской области, об этом 11 июня сообщил региональный оперативный штаб.

«79-летняя жительница Новомосковска с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончалась от двусторонней пневмонии», — сообщили в оперштабе.

В то же время, сайт стопкоронавирус. рф приводит данные о двух летальных исходах в регионе за сутки. Общее число умерших пациентов с положительными тестами на коронавирус в федеральной сводке — 53 человека.