Липецк, 11 июня 2020, 11:02 — REGNUM В Липецкой области умер медицинский работник с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщает ИА REGNUM 11 июня по данным регионального оперативного штаба.
Скончался 40-летний фельдшер отделения скорой медицинской помощи Измалковской районной больницы. Его лечили от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19. Несмотря на усилия медиков, пневмония имела тяжёлое течение. На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности мужчина скончался.
Всего в регионе зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
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