Красногорск, , 11:02 — REGNUM В Московской области за сутки выздоровели 768 пациентов с COVID-19, сообщили в региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Московской области ещё 768 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в регионе выздоровели 14 187 пациентов, скончались — 644.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 502 436. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 6532 пациента, 261 150 — выздоровели.

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