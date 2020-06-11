Пермь, 11 июня 2020, 11:01 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
За сутки, на утро 11 июня, от коронавирусной инфекции умерла 91-летняя женщина. Причиной смерти 70-летнего мужчины медики называют инсульт.
Напомним, в регионе выявлено 2 434 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 излечились 1 444 пациента. Скончались 74 пациента: 33 — от коронавирусной инфекции, 41 — от сопутствующих заболеваний.