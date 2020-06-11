Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM В Екатеринбурге предотвратили взрыв газа в одной из квартир. Взорвать его угрожал дебошир, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».

Инцидент произошёл утром 11 июня на улице Чкалова, 111. Молодой человек заперся в квартире и перерезал газовый шланг. Прибывшая по вызову полицейских аварийная бригада перекрыла газоснабжение подъезда. А затем, когда спасатели смогли проникнуть в квартиру, они обнаружили, что помещение загазовано. Квартиру отключили от подачи газа.

По некоторым данным, дебошир был в наркотическом опьянении. Он задержан. Его мать госпитализировали.